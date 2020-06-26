حالة إيجابية واحدة في الجونة والتدريب بعد المسحة الثالثة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق. وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية اليوم الجمعة تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي. المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية اليوم الجمعة تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي. أبلغ النادي اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة وقرر تأجيل بدء التدريبات حتي إجراء مسحة ثالثة للتأكد من سلامة الجميع واستئناف التدريبات يوم الاثنين القادم في حال التأكد من النتيجة السلبية للجميع بعد المسحة الثالثة.

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