بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وليتشي” ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 26-6-2020 في الجولة الـ 28، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وليتشي” على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة سي بي سي سبورت الاذربيجانية، كما تنقل على قناة بريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو” الذي خسر الجولة الماضية امام “أتالانتا” في مباراة مثيرة بنتيجة (3-2)، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “الإنتر”.

في المقابل ينافس نادي “ليتشي” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية “سيري بي”، إذ يقبع في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الـ17 “جنوى”، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الـ16 الذي يحتله “سامبدوريا”.

Advertisements

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي، انتصر “يوفنتوس” في 8 مباريات وتلقى خسارتين، بينما فاز “ليتشي” في 3 لقاءات فقط، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 6 مناسبات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “يوفنتوس وليتشي” في السيري آ انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيا دل ماري” يوم 26 أكتوبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وليتشي اليوم

يوفنتوس 0-0 ليتشي

????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 28)

⌚تبدأ في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش

..