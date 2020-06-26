ابن ابو تريكة يثير اهتمام عشاق الاهلي بتصرف رائع

أثار ظهور لاعب العربي القطري الشاب أحمد أبو تريكة، ابن نجم الاهلي والمنتخب المصري السابق محمد ابو تريكة، في قائمة فريقه اهتمام عشاق النادي الاهلي، وتضاعف هذا الاهتمام بسبب التصرف الرائع الذي اقدم عليه اللاعب اليافع.

واختار أحمد ابو تريكة، ابن محلل قنوات بي ان سبورتس القطرية، رقم 72 ليضعه على قميصه الخاص بفريق العربي القطري، وهو عدد شهداء موقعة مجزرة بورسعيد عام 2012.

وكان العربي القطري قد قرر ضم احمد ابو تريكة إلى الفريق الأول منذ أيام، لخوض فترة الاعداد استعدادًا لاستئناف الدوري القطري خلال الفترة المقبلة.

ولاقى تصرف احمد ابو تريكة “الرائع” قبولا لدى قطاع كبير من جماهير الاهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباطهم الشديد بشهداء النادي الذين لقوا حتفهم في فبراير 2012 بملعب المصري في بورسعيد.

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ويبلغ ابن محمد ابو تريكة من العمر 17 عامًا، وكان يشارك في فريق الشباب دون 23 عامًا، قبل أن يتم ضم إلى الفريق الأول بسبب قدراته الرائعة التي يتمتع بها.

يذكر أن محمد ابو تريكة كان قد ارتدى قميص وضع عليه رقم 72 الذي يمثل عدد شهداء الاهلي في مذبحة بورسعيد، عندما لعب في صفوف بني ياس الاماراتي على سبيل الاعارة عام 2013.

وتلقى محمد ابو تريكة عرضًا في وقت سابق، من جانب مسؤولين بدولة قطر لمنح ابنه احمد ابو تريكة الجنسية القطيرة، وضمه لصفوف العنابي، لكن نجم الاهلي والمنتخب المصري السابق رفض العرض بشدة.

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