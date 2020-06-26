رياضة | عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء إعلان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا المتسجد عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير". وكتب محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر "توتير" : تحاليل كورونا إيجابي .. دعواتكم". ويرفض نادي الزمالك استكمال مسابقة الدوري الممتاز على الرغم من قرار مجلس الوزراء في الأيام الماضية. أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

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