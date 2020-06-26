رياضة | مفاجأة.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك عن حقيقة دخوله في مفاوضات مع المصري عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية اليونانية إلى أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع وردة الفترة الماضية لضمه في الصيف.

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ونفى المارد الأبيض كل الأنباء المنتشرة حول دخول النادي في أي مفاوضات مع عمرو وردة الفترة الماضية.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن وردة ليس ضمن اهتمامات النادي في سوق الانتقالات الصيفية من الأساس ولا يوجد نيه لضمه.

يذكر أن التقارير الصحفية قد اكدت أن عمرو وردة قريب بشكل كبير جدا من الرحيل عن صفوف نادي باوك في نهاية الموسم الجاري ولكن لم يتم تحديد وجهته القادمة.