رياضة | نجم منتخب مصر السابق يهنئ صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق يهنئ صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على تقديم التهنئة لمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه مع فريقه بلقب البريمير ليج.

وعلق مجدي عبد الغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف ألف مبروك يا أبو مكة، على اللقب الغالي، ربنا يحققلك كل أحلامك"، وأرفقها بصورة له رفقة الفرعون.

وسبق وحصد محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي عام 2015 مع فريق تشيلسي، لكنه لم يشارك وقتها سوي في 3 مباريات مع البلوز قبل إعارته لفريق فيورنتينا الإيطالي، وعاد الفرعون المصري إلي إنجلترا وتوج باللقب مجددًا مع ليفربول بالموسم الحالي.

وأصبح شهر "يونيو" الذي شهد مولد محمد صلاح في الخامس عشر منه عام 1992، بمثابة تميمة الحظ في مشواره الكروي، وذلك بعدما كان شاهدًا على تتويج "صلاح" ببعض البطولات الكبري خلال مسيرته الاحترافية، كما سجل خلاله بعض الأهداف الحاسمة والهامة والتي ستظل خالدة في ذاكرة عشاق الفرعون المصري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللحظات السعيدة لمحمد صلاح خلال شهر "يونيو":-

1- الإنضمام لليفربول الإنجليزي:

شهر يونيو كان شاهدًا على الخطوة الأهم في مسيرة محمد صلاح الكروية، وذلك بإنضمامه لنادي ليفربول الإنجليزي تحديدًا في 22 يونيو لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ليبدأ مشوار النجاح والتألق مع الريدز والذي شهد على تتويجه بـ 4 بطولات (الدوري الانجليزي - دوري أبطال أوروبا- كأس العالم للاندية - كأس السوبر الأوروبي) بالإضافة للكثير من الألقاب والجوائز الفردية.

2- لقب دوري أبطال أوروبا:

توج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول في الأول من يونيو لعام 2019، بعدما تغلب الريدز على توتنهام هوتسبير 2-0 في نهائي البطولة الأوروبية الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وسجل نجم منتخب مصر هدف فريقه الأول بالمباراة.

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3- أول "هاتريك" مع منتخب مصر:

شهد شهر يونيو على أول "هاتريك" والوحيد لمحمد صلاح في مشواره مع منتخب مصر وذلك في شباك منتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات كأس العالم.

4- تحطيم "عقدة" مجدي عبد الغني:

شهد التاسع عشر من يونيو لعام 2018 تسجيل محمد صلاح أول أهدافه في كأس العالم في روسيا، والهدف الأول لمنتخب مصر في المونديال منذ هدف مجدي عبد الغني في شباك هولندا في بطولة 1990 بإيطاليا.

5- مُعادلة رقم عبد الرحمن فوزي:

نجح محمد صلاح في إحراز هدف آخر لمنتخب مصر في كأس العالم 2018 هذه ا لمرة في شباك منتخب السعودية يوم 25 يونيو من العام نفسه، ورفع رصيد أهدافه لـ"هدفين" بالمونديال ليعادل رقم عبد الرحمن فوزي نجم المنتخب السابق والذي سجل ثنائية في المشاركة الأولي للفراعنة بالبطولة العالمية عام 1934.

6- ثنائية في أمم إفريقيا 2019:

سجل محمد صلاح هدفين لمنتخب مصر في النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا 2019، الأول في شباك الكونغو يوم 26 يونيو وفاز الفراعنة 2-0، والثاني في شباك أوغندا يوم 30 من الشهر نفسه وفاز المنتخب 2-0 ايضًا.

7- التتويج بلقب الدوري الإنجليزي:

استمرت اللحظات السعيدة تطارد محمد صلاح في شهر "يونيو" ونجح في التتويج بلقب الدوري الانجليزي مع ليفربول يوم 25 يونيو الجاري، بعد سقوط فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، ليصبح هذا اللقب الثاني لـ"صلاح" في البريميرليج بعد تتويجه باللقب عام 2015 مع تشيلسي.