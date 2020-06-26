رياضة | صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني بدأ في الاستسلام لرغبة نجم دفاع الفريق النمساوي ديفيد ألابا الذي يخطط للرحيل عن صفوف الفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وخوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري الألماني.

وأشارت صحيفة كيكر الألمانية إلى أن النجم النمساوي البالغ من العمر 27 عامًا يرتبط مع بايرن ميونخ بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021 ويبدو أنه ينوي عدم تجديد عقده على الرغم من محاولات إدارة العملاق البافاري.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ حدد سعر بيع ألابا عقب نهاية الموسم الحالي في حال عدم توصُّله إلى اتفاقٍ مع النجم النمساوي على تجديد العقد لتجنُّب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ يحاول تجديد عقد ألابا حتى يونيو 2024 وأوضحت أنه إذا فشل في ذلك فسوف يطلب مبلغًا يتراوح ما بين 60 مليون يورو إلى 80 مليون من أجل التخلي عن خدماته لأي نادي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ألابا يجيد اللعب في أكثر من مركزٍ داخل الملعب، حيث سبق له أن لعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وخط الوسط المدافع فهو بمنزلة (جوكر البايرن) كما أنه شارك في 380 مباراة وتمكن من تسجيل 30 هدفًا وصنع 48 تمريرة حاسمة وتُوِّج بـ21 بطولة.