رياضة | رسميا.. ألميريا يفسخ تعاقده مع جوتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. ألميريا يفسخ تعاقده مع جوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ألميريا الإسباني فسخ تعاقده مع جوتي المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمس أمام الكوركون بهدف نظيف.

وخسر ألميريا صاحب المركز الثاث بدوري الدرجة الثانية الإسباني أمس أمام الكوركون بهدف دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا".

‏وأضاف :"نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!.".