رياضة | ميلان يقترب من الحفاظ على جوهرته

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب من الحفاظ على جوهرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حريص جدًا على تجديد عقد حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما والذي ينتهي عقده مع الروسونيري في صيف 2021.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة ميلان قدمت عرضًا للحارس الإيطالي الشاب سيحصل بموجبه على راتب يبلغ قدره 7.5 مليون يورو سنويًا.

وأوضح الموقع الإيطالي أن هذا الراتب أقل بكثير مما طالب به مينو رايولا وكيل أعمال الحارس الإيطالي علمًا بأن دوناروما يتقاضى حاليًا ما يقارب 6 ملايين يورو سنويًا.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن إدارة ميلان ستعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على الحارس الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.