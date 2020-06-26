رياضة | كلوب يتلقى إشادة خاصة من كبار الكرة الألمانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يتلقى إشادة خاصة من كبار الكرة الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد كبار الشخصيات في كرة القدم الألمانية، بما في ذلك يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، بيورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما.

وقال لوف في بيان صادر عن الاتحاد الألماني للعبة: "ما فعله هناك يستحق التقدير".

وأضاف: "كانوا متوافقين معا بشكل لا يصدق ويستحقون أن يكونوا الأبطال، يمكنك رؤية ماذا يعني ذلك بالنسبة له فقط من خلال رد فعله العاطفي، أرفع القبعة ليورجن".

وتأكد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بالنظام الجديد (بريميرليج)، أمس الخميس، عقب خسارة ملاحقه المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي 1 /2 أمام تشيلسي.

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ويأتي اللقب المحلي، بعد إنجاز كلوب بالفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2019 مع ليفربول، وكذلك الفوز بالدوري الألماني (بوندسليجا) مرتين مع بوروسيا دورتموند.

وقال هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ: "إنه عمل رائع الذي يقوم به في ليفربول، من الرائع رؤية الطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، وكيف حشد النادي والجماهير بأسلوبه، هناك مشاعر هائلة هناك".

وأضاف أن مكانة كلوب بين مدربي النخبة تأكدت الآن، مشيرا إلى أنه "عمل بنجاح في ظروف مختلفة مع دورتموند وماينز وكذلك بشكل مثير في ليفربول".

وأوضح أوليفير بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني: "أنا سعيد لأجله لأنه حقق هذا اللقب الذي غاب طويلا عن ليفربول".

وتابع: "يورجن يمثل الكرة الألمانية في الخارج بشكل لا مثيل له، وبالتالي فهو يحظى باحترام كبير، نحن ممتنون لجهوده كذلك".