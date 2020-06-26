رياضة | مجلس الأهلى يشارك فى تشييع جثمان والدة الدرندلى

حرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برسائة الكابتن محمود الخطيب وقدامي لاعبي الفريق على تشييع جثمان والدة خالد الدرندلي أمين صندق النادي.

وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بخالص التعازي للأستاذ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته ( الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق ) .

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.