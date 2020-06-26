رياضة | كيكي سيتين يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي وقع عليها اختياره لمواجهة سيلتا فيجو غدا السبت في إطار منافسات مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب متوسط الميدان سيرجيو بوسكيتس، بسبب الإيقاف.

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وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - أرثور ميلو - لويس سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 68 خلف ريال مدريد الأول الذي يمتلك نقس الرصيد من النقاط، متخلفًا بفارق المواجهات المباشرة والتي تأتي في صالح الفريق الملكي.