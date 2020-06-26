شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع حسام البدري الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تغيير موعد اجتماع اللجنة مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ليصبح الأحد المقبل بدلا من السبت.
كما قررت اللجنة أن يكون الاجتماع في حضور محمد بركات، مدير المنتخب، للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية ومعرفة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية.
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