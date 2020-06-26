شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عودة «تشاتشيتش» إلى القاهرة استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، عودة الكواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى القاهرة اليوم الجمعة، قادما من بلاده بصحبة جهازه الفني المعاون بعد قضاء إجازة سريعة بموافقة إدارة النادي في ظل توقف النشاط.
ووفقًا للحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان في استقبال تشاتشيتش وجهازه المعاون بمطار القاهرة، شريف جمال، مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.
ومن المنتظر أن يجتمع تشاتشيتش مع هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، على أن يبدأ هو معاونوه في الإشراف على تدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز الذي عاد بقرار من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.
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