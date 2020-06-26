شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان والدة «الدرندلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من قيادات النادي، وقدامى اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية، على المشاركة في تشييع جثمان الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة الاستاذ خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، التي وافتها المنية اليوم.
وتعتبر هدى موسى من أقدم وأهم سيدات النادي الأهلي حيث شغلت منصب عضو مجلس الإدارة لعدة مرات من قبل، وتعتبر من الرائدات داخل النادي الأهلي.
وتقدم النادي الأهلي بالعزاء في وفاة تلك الشخصية المؤثرة بين أعضاء النادي فيما خص محمود الخطيب رئيس النادي في بيانه تقديم العزاء لخالد الدرندلي.
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