شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة: مليون دولار منحة من «فيفا» للأندية المصرية لاستئناف النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎أعلن المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي «كاف»، أن «فيفا» قرر منح مليون دولار للأندية من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.

‎وأوضح أبوريدة أنه عرض خلال الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والأفريقية من أجل استئناف النشاط خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس لمجلس «فيفا» برئاسة السويسري جياني إنفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

‎وقال أبوريدة إنه تحدث عن احتياجات الأندية المصرية والأفريقية قبل استئناف النشاط، كما شاركه العديد من زملائه في المجلس نفس وجهة النظر في بلدانهم وقاراتهم المختلفة، ما تم على أثره اتخاذ القرار الفوري بصرف تلك المساعدة المالية العاجلة.

‎وقرر «فيفا» منح كل اتحاد محلي مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون دولار، من أجل مساعدة تلك الأندية في تحمل أعبائها المالية الكثيرة الناتجة عن جائحة كورونا ودعما لتلك الأندية لاستئناف نشاطها المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر.

‎وأشار رئيس اتحاد الكرة السابق، إلى أن مثل هذا القرار يصب في مصلحة استئناف النشاط الكروي في مصر وفقا لقرار الحكومة المصرية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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