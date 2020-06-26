شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يطمئن على بقائه في الأهلي بعد التجديد لفايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بقاؤه في منصه بالموسم المقبل، خاصة بعد حسم ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وحسم الأهلي ملف تجديد عقد رينيه فايلر قبل عودته إلى مصر، ويبقى فقط الإعلان الرسمي بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، والتفاصيل الخاصة بالعقد، وهو ما ينهي آمال صالح في البقاء بقلعة الجزيرة خلال الموسم المقبل.

ويرفض فايلر إجراء أية تغييرات على الجهاز المعاون له في تدريب الأهلي سواء الأجنبي أو المصري، ويرغب في استكمال مهمته في تدريب المارد الأحمر بنفس العناصر التي تواجده معه خلال الموسم الحالي.

Advertisements

وأثيرت حالة من اللغط على مصير سيد عبد الحفيظ بالأهلي سواء بالاستمرار او الرحيل، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لبقاؤه او معارض لذلك، في الوقت الذي يرغب فايلر في استمرار تشكيل الجهاز الفني دون أية تغييرات.

ويتكون جهاز فايلر من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب وديفيد سيزا مدرب عام وميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينجيل مخطط الأحمال.