شكرا لقرائتكم أزارو يفقد الأمل في العودة للأهلي بعد تجديد عقد فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأزم موقف المغربي وليد أزارو في العودة مجدداً لصفوف الأهلي، بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتحفظ على عودة المهاجم المغربي، ويرى أنه لن يكون ضمن خططه المستقبلية مع الفريق الأحمر، ومن الصعب الحصول على فرصة.

وحسم الأهلي ملف تجديد عقد رينيه فايلر قبل عودته إلى مصر، ويبقى فقط الإعلان الرسمي بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، والتفاصيل الخاصة بالعقد، وهو ما ينهي آمال صالح في البقاء بقلعة الجزيرة خلال الموسم المقبل

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ويرى فايلر أن أزارو يميل للعب في المساحات الفارغة والهجمات المرتدة، وهو ما لا يتناسب مع طريقة لعبه وجله التكتيكية داخل الملعب، في ظل تفضيله اللاعبين الذين يجيدون اللعب في المساحات الضيقة ونقل الكرة من لمسة واحدة والاستحواذ على الكرة بشكل مستمر.

وتلقى أزارو عدة عروض خلال الفترة الماضية، سواء بالاستمرار مع الاتفاق السعودي أو من الشباب السعودي او من أحد الندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد معه.