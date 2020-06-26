شكرا لقرائتكم لويس سواريز يهنئ هندرسون ولاعبي ليفربول بالتتويج بالدوري الانجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، على تقديم تهانيه لقائد ليفربول جوردان هندرسون وبقية لاعبي الريدز بعد فوز فريقه السابق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدى مهاجم البارسا سعادته الغامرة لرؤية فريقه السابق متوجًا باللقب أخيرًا بعد انتتظار 30 عام.

ونشرت قناة نادي ليفربول فيديو يظهر فيه سواريز حيث قال:" جوردان وجميع لاعبي ليفربول الآخرين، أنا سعيد جدًا لكم ولعائلتكم ، وللأشخاص الذين يعملون في ليفربول ومشجعي ليفربول".

كان سواريز قد نشر رسالة أخرى عبر حسابه بموقع "إنستغرام" قال فيها: "آمل أن تستمتع هذه المرة لأنه أمر رائع لمشجعي ليفربول أنت تكون البطل!".

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على جانب آخر ساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية وحسم نادى ليفربول بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز عقب فوز تشيلسى على حساب مانشستر سيتى فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الحالية للبطولة الأشهر فى العالم.

وجاء محمد صلاح على رأس أفضل 10 لاعبين فى الدورى الانجليزى الممتاز وفقاً لإحصائيات المراكز المتخصصة فى تقييم أداء اللاعبين بالدورى الانجليزى كما حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى علي الاحتفال بتتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزي لهذا الموسم، حيث قال: نعم إنه شعور جيد أريد أن أشكر جميع مؤيدينا الذين يراقبوننا من جميع أنحاء العالم لقد جعلت هذا الأمر ممكنًا بالنسبة إلينا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرح الذي تستحقه، الآن أنهم سيصدقوننا.