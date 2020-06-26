شكرا لقرائتكم فايلر يرفض عرضا هولنديا بعد ساعات من تجديد عقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضاً من أحد الأندية الهولندية التي تلعب في الدوري الممتاز هناك بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم خلال الساعات الماضية، عقب الاتفاق على كافة البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.

ورغم تحبيذ اسرة فايلر توليه المسئولية الفنية لأحد الأندية الأوربية وقبول العرض الهولندي للبقاء بقرب منهم في القارة العجوز إلا أن المدرب السويسري تمسك بتنفيذ وعده لإدارة الأهلي وقبل التجديد لمدة موسم واحد فقط بينما رفض طلبهم بأن يكون التجديد لمدة موسمين

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وعقد فايلر جلسة أونلاين مع إدارة الأهلي برفقة محاميه الخاص امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية، ويحصل فايلر حالياً على راتب شهري تقدر قيمته بـ188 الف دولار شهرياً بينما يحصل برفقة جهازه المعاون على 232 الف دولار شهرياً .

ورأت إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .