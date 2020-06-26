شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع بشوقي غريب الاحد لمناقشة استعدادات المنتخب لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنه الخماسية المكلفه بإدارة اتحاد الكره برئاسة عمرو الجنايني الرابعة عصر الاحد المقبل موعدا للاجتماع مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمناقشة برنامج الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو والذي حدد الفيفا موعد انطلاقه يوم 21 يوليو 2021 .

ومن المقرر أن يستعرض المدير الفني خلال الاجتماع تصوراته لبرنامج الفريق في ضوء المقترحات الجديده للاتحاد الدولي بشأن المواعيد الجديدة للاجندات الدولية والتي تم ضغطها لتعويض المباريات التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا .

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وكان شوقي غريب قد عكف خلال الأيام الماضيه علي وضع التصور الذي يتلائم مع المسابقات المحلية وكذلك ارتباطات المنتخب الوطني الأول بهدف توفير أفضل اعداد للمنتخب الأولمبي مما يجعله قادرا علي تقديم صوره مشرفه تليق بكرة القدم المصريه في الدوره الاولمبيه بطوكيو .

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسيه والمشرف علي المنتخب الأولمبي ... يذكر أن شوقي غريب كان قد تقدم ببرنامج الفريق من قبل للجنه الخماسية واللجنه الاولمبيه خلال فترة توقف النشاط كتصور اولي لاستعدادات المنتخب الأولمبي لطوكيو.