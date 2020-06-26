شكرا لقرائتكم سولشاير يعترف بشعوره بالألم بعد فوز ليفربول بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد منافسه ليفربول على التتويج بلقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 30 عاما، لكنه اعترف بأنه يتألم دائما عند رؤية فريق آخر يفوز بالدوري.

وضمن فريق المدرب يورغن كلوب الفوز بلقب الدوري عقب خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 2-1 أمام مستضيفه تشيلسي.

وتعني نتيجة المباراة أن ليفربول يملك فارقا يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة على سيتي أقرب مطارديه قبل سبع مباريات من النهاية.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي عن بُعد يوم الجمعة: في البداية، أي فريق يفوز بدوري الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز يستحق ذلك ويستحق التقدير أيضا. من الصعب الفوز بالدوري. يورغن كلوب

ولاعبوه أبلوا بلاء حسنا، في كل مرة يتوجه فيها فريق آخر باللقب أشعر بالألم. أعتقد أن هذا شعور كل شخص مرتبط بمانشستر يونايتد سواء اللاعبين أو الجماهير. نريد العودة للفوز بالبطولات وهذا التحدي الذي أمامنا.

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ويملك ليفربول فرصة بداية مرحلة جديدة من الهيمنة مثلما فعل بين سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، مدرب يونايتد السابق السير أليكس فيرغسون حصد 13 لقبا للدوري في 20 عاما بين عامي 1993 و2013 لكن سولشاير يعتقد أنه من الصعب لفريق كلوب تكرار نفس النجاح في أنفيلد.

وقال سولشاير الذي فاز بستة ألقاب كلاعب مع فيرغسون: سلسلة الألقاب التي حصدناها مع السير أليكس لا أعتقد أنه ستكون من السهل على أي فريق تكرارها.

وسيلتقي يونايتد مع نوريتش سيتي يوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي. وقال سولشاير إن الفوز باللقب قد يدفعهم للمزيد من النجاح في المستقبل.

وأضاف المدرب النرويجي: فريقنا جديد الآن وسيكون من الرائع الفوز بأول لقب. نأمل أن يكون ذلك عاملا مساعدا فيما هو قادم.