شكرا لقرائتكم أرسنال يعلن نهاية موسم مهاجمه بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن مهاجمه البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي سيغيب عن صفوفه خلال ما تبقى من الموسم الحالي، بسبب إصابة في الركبة.

وأضاف النادي اللندني أن مارتينيلي تعرض للإصابة خلال التدريب وخضع لعملية بالمنظار لإصلاح الإصابة التي طالت غضروف الركبة اليسرى.

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وأحرز مارتينيلي (19 عاما) 10 أهداف لفريقه خلال 26 مباراة في جميع المنافسات في أول موسم له في صفوف النادي الذي يدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويغيب عن تشكيلة أرسنال أيضا بسبب الإصابة حارس المرمى بيرند لينو والمدافع بابلو ماري ما يشكل تهديدا لفرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال حاليا المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز متخلفا بفارق 11 نقطة عن جاره اللندني تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل سبع جولات من نهاية الموسم.