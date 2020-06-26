شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 5 لاعبين من دجلة لمخالطتهم مصابين بـ"كورونا" وانتظار نتيجة المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر مسئولو نادى وادى دجلة لعزل 5 لاعبين بعيدًا عن باقى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، لمخالطتهم بعض اللاعبون الذين تم اكتشاف اصابتهم بفيرس كورونا فى أندية أخرى وهم المقاولون والاتحاد السكندرى وإنبى وطنطا، وأعلن عنهم اتحاد الكرة، بعد أن خضعوا لإجراء المسحة الطبية الأولى.

وأجرى لاعبو وادى دجلة والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية الثانية صباح اليوم الجمعة، وبعد ظهور نتيجتها سيتم تحديد موقف اللاعبون الخمس من المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمه، حيث سيتم عزلهم فى حالة ثبوت اصابتهم بكورونا أو ثبوت ايجابية المسحة الثانية وحينها سيسمح لهم بالمشاركة بشكل طبيعى.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى، "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بدجلة بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق، وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.