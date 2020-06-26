شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد الدرندلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، جثمان والدته السيدة هدي موسي لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت صباح اليوم ، متوجها بها إلى مدافن الأسرة بالدراسة لدفنها بعد إنهاء مراسم الدفن.

وتوافد عدد من مسئولي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة وبعض العاملين بالنادى على أحد مستشفيات حى الدقى، لمواساة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى فى وفاة والدته هدى موسى لطفى عضو مجلس إدارة النادى الأسبق، وتمهيداً لتشييع جثمانها والتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.



وكانت السيدة هدى موسى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر اليوم، الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات الأهلى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأصيبت السيدة هدى لطفى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلى وفاتها صباح اليوم .