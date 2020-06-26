شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير وإسلام الشاطر ينعيان والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاعلامي أحمد شوبير، وفاة السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض، وغرد شوبير عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "أتقدم بخالص العزاء للأستاذ خالد الدرندلي "أمين صندوق النادي الأهلي" في وفاة والدته الحاجة هدي لطفي "عضو مجلس إدارة الأهلي السابق" داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

كما تقدم إسلام الشاطر نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالعزاء في وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، وقال عبر حسابه بموقع "تويتر": "انا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء في وفاه الحاجه هدي والده امين صندوق النادي الأهلي الاستاذ خالد الدرندلي .. البقاء والدوام لله".

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وتوفيت منذ قليل السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة والدته.

واتخذ الأهلى العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بعد عودة فريق الكرة للتدريبات بداية من أمس الأربعاء وأبرزها، التدريب فى توقيت واحد ممنوع، حيث استقر الجهاز الفنى للأهلى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية فى تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإدارى الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، فى الوقت الذى تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.