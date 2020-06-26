سيد عبد الحفيظ يطمئن على بقائه في الأهلي بعد التجديد لفايلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بقاؤه في منصه بالموسم المقبل، خاصة بعد حسم ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني.
وحسم الأهلي ملف تجديد عقد رينيه فايلر قبل عودته إلى مصر، ويبقى فقط الإعلان الرسمي بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، والتفاصيل الخاصة بالعقد، وهو ما ينهي آمال صالح في البقاء بقلعة الجزيرة خلال الموسم المقبل.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية ، وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالمتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح عبد الحفيظ أن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليا وإفريقيا.
وأكد مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سيكون في حاجة إلي خوض مباراتين وديتين علي الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات علي الصعيدين المحلي والقاري ، مُتابعاً: الأمر مازال مبكر للحديث عن الوديات ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"
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