شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الخطيب يحضر مراسم دفن والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومسئولو القلعة الحمراء على التوافد على مقابر الدراسة لحضور مراسم دفن والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي ، السيدة هدى موسى لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأسبق وخرج الجثمان من أحد مستشفيات الدقي وتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.



وكانت السيدة هدى موسي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر اليوم ،الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

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وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات الأهلى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأصيبت السيدة هدى لطفى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلى وفاتها صباح اليوم .