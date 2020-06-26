شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى الممتاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الكرة مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى الممتاز بحيث تقام على خمسة أيام بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل فى إطار خطة الجبلاية نحو تحقيق كافة التدابير والإجراءات الإحترازية التى أصدرتها وزارة الشباب والرياضة نحو عودة النشاط الرياضى.

يذكر أن بيراميدز أجرى المسحة الثانية أمس الأول الأربعاء، ويجري نادي إف سي مصر المسحة بعيدا عن الاتحاد، فيما لم يجرى لاعبو الإسماعيلي أو الزمالك أي مسحة حتى الآن.

فى الإنفوجراف التالى نتعرف معا على مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى الممتاز:

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