‎هانى أبو ريدة: مليون دولار منحة من فيفا من أجل استئناف النشاط الرياضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أعلن المهندس هانى أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن الفيفا قرر منح مليون دولار للاتحادات من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.

‎وأوضح هانى أبو ريدة أنه عرض خلال الاجتماع الوضع المالى الصعب الذى تواجهه الأندية المصرية والأفريقية من أجل استئناف النشاط خلال الاجتماع الذى عقد بالأمس لمجلس فيفا برئاسة السويسرى جيانى انفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

‎وأضاف أبوريدة أنه تحدث عن احتياجات الأندية المصرية والأفريقية قبل استئناف النشاط، كما شاركه العديد من زملائه فى المجلس نفس وجهة النظر فى بلدانهم وقاراتهم المختلفة، ما تم على إثره اتخاذ القرار الفورى بصرف تلك المساعدة المالية العاجلة.

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‎وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم منح كل اتحاد محلى مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون دولار، من أجل مساعدة تلك الأندية فى تحمل أعبائها المالية الكثيرة الناتجة عن جائحة كورونا ودعما لتلك الأندية لاستئناف نشاطها المتوقف منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وأشار هانى أبوريدة إلى أن مثل هذا القرار يصب فى مصلحة استئناف النشاط الكروى فى مصر، وفقا لقرار الحكومة المصرية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مواعيد استئناف بطولة الدورى والمرجح إقامته فى شهر أغسطس المقبل.