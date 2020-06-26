شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات غداً بعد إجراء المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، غداً السبت، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، وذلك تمهيداً لعودة الفريق إلى التدريبات بعد أكثر من مائة يوم توقف منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان المقاولون قد أجرى المسحة الأولى يوم الأثنين الماضي بحضور جميع لاعبي الفريق باستثناء سيف الدين الجزيري المتواجد حالياً في تونس وعبد الله ياسين المتواجد في فرنسا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته عقب إجراء المسحة الثانية، وكان الجهاز الفني للمقاولون قد قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة اللاعبين.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن قلعة ذئاب الجبل كانت تجهز لإجراء مسحات الكشف عن كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعاملين، على نفقتها الخاصة، وفى المركز الطبى التابع للمقاولون، إلا أنهم تلقوا خطاباً من اتحاد الكرة بإرسال فريق طبى لأخذ المسحات على نفقة الجبلاية.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، خطاب اتحاد الكرة يؤكد على أنهم إدارة منضبطة ولديهم الرغبة المؤكدة في استكمال الموسم وتذليل العقبات لمساندة قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.

وأضاف عادل: اتحاد الكرة تحمل قيمة مسحات اللاعبين والجهاز الفني و50 عاملاً بالنادى، لكننا قمنا بعمل مسحات لباقى العاملين على نفقتنا الخاصة من أجل توفير الأمان الكامل وضمان سلامة الجميع داخل النادي، حتى أنني أيضاً أجريت المسحة مع الجهاز الفني للفريق.