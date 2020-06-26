شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولات العالم لمنتخبات الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للكاراتيه تأجيل منافسات بطولة العالم للكبار والشباب والناشئين والتي كان مقرر إقامتها الفترة المقبلة بناءا على قرارات اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للعبة .

وكان من المقرر إقامة بطولة الكبار العام الجارى فتم تأجيلها إلى نوفمبر 2021 ، بينما تقرر تأجيل بطولة الشباب والناشئين الى صيف 2022 والتي كان مقرر لها صيف 2021 بتركيا .

وبناءا على قرار تأجيل البطولات فسوف يتم تعديل الاعمار السنية للاعبى الفرق القومية للمراحل السنية تحت 16 سنة و تحت 18 سنة و تحت 21 سنة .

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فازت مصر بتنظيم واستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه كبار وشباب وناشئين المقرر إقامتها 2021، ولم يتحدد شهر أو مكان إقامتها حتى الآن، وأكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، عن تلقيه مكالمة هاتفية من مسئولى الاتحاد الأفريقى تفيد بفوز مصر باستضافة البطولة الأفريقية، وينتظر مسئولى الاتحاد وصول مخاطبات رسمية عن فوز مصر بالتنظيم، خاصة أن الاستضافة مازالت شفوية، على أن يقوم الاتحاد باختيار المحافظة والتى ستستضيف المنافسات فور إعلان شهر إقامتها والموعد بالتحديد.

وقرر اتحاد الكاراتيه إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر انتظامهم فى المعسكر الأسبوعى المقرر إقامته بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو المقبل، وقال الدهراوى إن المنتخب سيدخل معسكرا بالمركز الأولمبى وتمت مخاطبة المركز لإخطارنا بالموعد المناسب لبدء المعسكر، على أن يخضع لاعبى المنتخب لتحليل مسحة كورونا، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وكذلك سلامة المحيطين بهم فى التدريبات.