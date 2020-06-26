شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر فيفا برفض الأندية بند الـ70 عاما فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تقريراً بعد الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من أندية الجمعية العمومية خلال الأيام لأخيرة، لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة والتعديلات المقترحة عليها تمهيدا لعقد الجمعية العمومية الطارئة لاعتماد اللائحة الجديدة.

ويتضمن تقرير اتحاد الكرة الذى سيتم عرضه على مندوبى الفيفا خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الأسبوع المقبل، مطالبة الأندية بحذف شرط الـ70 عاما وهو الحد الأقصى لسن الترشح فى الانتخابات المقبلة بحيث لا تتضمن اللائحة حدا أقصى للترشح وفى المقابل وضع حد أدنى للترشح وهو 30 عاما.

ويتضمن التقرير أيضا موافقة أغلب الأندية التى حضرت الاجتماعات على اقتراح وجود بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة، وتطبيقه بشكل تصاعدى على المنصب، بحيث لا يترشح العضو أكثر من 8 سنوات على نفس المنصب وإنما يتقدم على منصب النائب أو الرئيس، كما يتضمن الخطاب موافقة الأندية بالإجماع على اختيار النائب بالانتخاب من الخارج.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، يوم الأحد المقبل بدلا من السبت، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

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كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، تمهيداً لاستئناف النشاط.

من ناحية أخرى وجه حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول وأعضاء جهازه الفنى محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر التهنئة لنجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.

ونجح فريق تشيلسى فى الفوز على نظيره مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف ليتوج ليفربول باللقب بفارق النقاط وقبل ٧ مباريات ما تزال متبقية فى طريق الريدز حتى انتهاء المسابقة.

واعتبر المدير الفنى للفراعنة أن مساهمة محمد صلاح فى تتويج الريدز بلقى الدورى الانجليزى فخرا كبيرا لكل مصرى، خاصة أن نجم الفراعنة مؤثر للغاية مع فريقه ويعتبر أهم لاعب خلال السنوات الثلاثة الماضية ويحتل حاليا صدارة هدافى الفريق فى الدورى برصيد ١٧ هدفا والأكثر تسجيلا لليفربول طوال ٣ سنوات متتالية.

وشدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على أنه من دواعى الفخر أن يساهم صلاح فى تتويج فريقه بلقب غالى غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال 30 سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرا وأحد أهم اللاعبين فى صفوف بطل البريميرلييج الجديد.