شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ"الخليج 365": فتح الأندية أمام الأعضاء 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب، فى إطار عودة النشاط الرياضى وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقاً لتوجيهات وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى فإن فتح الأندية فى الفترة من 15 إلى 30 يونيو لسداد الاشتراكات، والبدء فى الإجراءات والخطوات الاحترازية من تجهيز وتعقيم وخلافه، بينما يتم فتحها للأعضاء فى الأول من يوليو المقبل.

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وأضاف وزير الرياضة أن موعد فتح المنشآت الرياضية بما فيها الأندية جاء بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة عودة كافة أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو، وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وافق على إقامة نهائى دورى مراكز الشباب، يوم 25 يوليو المقبل، على ملعب المركز الأوليمبى لتدريب الفرق والمنتخبات القومية، وذلك بعد قرار عودة النشاط الرياضى ابتداءً من أول الشهر المقبل.