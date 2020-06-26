شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. البلياردو لعبة النبلاء تعتمد على 50 عضلة فى جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البليارد من الألعاب القديمة التى بدأت منذ القرن الخامس عشر، واختلفت الأقاويل عن مكان بدايتها بين إنجلترا وفرنسا، وإن كان الأرجح أن البداية كانت فى إنجلترا بهدف كسر الملل، وعندما انتشرت بأوروبا، خاصة بفرنسا، تطورت لتتناسب مع الملوك والنبلاء.

وتلعب البلياردو الآن بثلاثة أنواع، النوع الأول منها هو البلياردو الفرنسي، وتوضع فيه ثلاث كرات على الطاولة واحدة حمراء واثنتان لونهما أبيض وعلى واحدة منهما نقطة سوداء, ووزن الكرات الثلاث يساوى كيلو جرام واحد، ويبلغ طول العصا المصنوعة من البلاستيك 90 سم .

أما النوع الثالث فهو البلياردو الإنجليزى (السنوكر)، ويلعب بواسطة عدد من الكرات يجب إنزالها فى فتحات موجودة على جوانب الطاولة، وهذه الكرات البالغ عددها 15 كرة متفاوتة فى الألوان، وتمنح الكرة ذات اللون الأسود صاحبها سبع نقاط .

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البلياردو الأمريكى هو ثالث نوع، ويبلغ عدد الكرات فيه 15, وتحمل الكرات من 1 – 8 لوناً واحداً، وتكون الكرات الأخرى من 9 – 14 ذات ألوان أخرى، أما الكرة 15 فهى الكرة البيضاء المستعملة لضرب الكرات الأخرى وإنزالها من الفتحات الستة الموجودة على جوانب الطاولة، وعلى اللاعب إنزال أكبر عدد من الكرات فى الفتحات مع الإعلان عن الفتحة التى ستسقط فيها الكرة، ثم تمنح النقاط حسب النقاط المسجلة على الكرة .

البلياردو لعبة رياضية تتميز بالتكتيك والتكنيك الرفيع المستوى، لأنها مبنية على النظريات الهندسية السليمة التى تتطلب صفاء الذهن وعمق التفكير وحدة الذكاء وهدوء النفس والأعصاب ودقة الملاحظة وحدة البصر واكتمال اللياقة البدنية، وهى رياضة تقوى العضلات وتحرك المفاصل، فرياضة البلياردو تستنفذ فيها حوالى خمسة كليومترات حول المنضدة.

وتعتمد البلياردو على أكثر من 50 عضلة من عضلات الجسم وهى عضلات الذراعين والساقين والبطن والظهر والرقبة والوسط ولذلك، فاللاعب إذا ابتعد عن التدريبات لمدة شهر مثلاً ثم لعب مباراة، فيظل يوماً كاملاً عاجزاً عن تحريك رقبته ويشعر بالألم فى عضلات جسمة .