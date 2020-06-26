شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حبيب رئيس المقاولون السابق يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس شريف حبيب، رئيس نادى المقاولون العرب السابق، رسالة خاصة إلى الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، بعد تتويجه ببطولة الدورى الإنجليزى، حيث يعد شريف حبب مهندس صفقة انتقال صلاح إلى بازل السويسرى قبل أن يتألق النجم المصرى ويواصل تحدياته لينجح فى حصد لقب البريميرليج مع الريدز.

وقال شريف حبيب، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" فى رسالة إلى صلاح، "الابن العزيز صلاح.. بفضل الله وتوفيقه حققت الكثير مما تكلمنا فيه وتمنيته لك فى ليلة تكريمك بأول جائزة فى حياتك الاحترافية.. كأحسن لاعب صاعد فى أفريقيا وذلك منذ 8 سنوات وبعد 8 أشهر من احترافك فى بازل السويسرى أبريل 2021... وأنا على ثقة أنك تتذكر باقى الأحلام والطموحات.. وسوف تحققها بإذن الله".



منشور شريف حبيب

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النجم المصري محمد صلاح لتحقيقه لقب جديد مع ناديه ليفربول الإنجليزي وعودة التتويج بالدوري الممتاز الغائب منذ عام 1990، ونشر الحساب الرسمي لـ "الفيفا" على "تويتر"، صورة لمحمد صلاح وهنأه قائلا: " مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بلقب البريميرليج".

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وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية وحسم نادى ليفربول بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز عقب فوز تشيلسى على حساب مانشستر سيتى فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الحالية للبطولة الأشهر فى العالم.

وجاء محمد صلاح على رأس أفضل 10 لاعبين فى الدورى الانجليزى الممتاز وفقاً لإحصائيات المراكز المتخصصة فى تقييم أداء اللاعبين بالدورى الانجليزى كما حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى علي الاحتفال بتتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزي لهذا الموسم، حيث قال: نعم إنه شعور جيد أريد أن أشكر جميع مؤيدينا الذين يراقبوننا من جميع أنحاء العالم لقد جعلت هذا الأمر ممكنًا بالنسبة إلينا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرح الذي تستحقه، الآن أنهم سيصدقوننا).