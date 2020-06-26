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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 26 يونيو، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها وفاة والدة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلي متأثرة بفيروس كورونا، ووزير الرياضة يهنئ محمد صلاح هاتفيا بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وفاة والدة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلي متأثرة بفيروس كورونا

توفيت السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض، وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا الثانية استعداداً للدوري.. صور

أجرى فريق طلائع الجيش، منذ قليل، مسحة كورونا الثانية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى استعداداً لاستئناف بطولة الدورى، وانتظار تحديد الموعد والإعلان عن جدول المباريات من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالجبلاية، خلال الأسبوع المقبل.

الزمالك يتلقى عرضًا جديداً لضم جون أنطوى مقابل 15 مليون جنيه

تقدم أحد الوسطاء بعرض إلى مسئولى الزمالك لضم الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، الموسم المقبل مقابل 15 مليون جنيه، وسبق أن تلقى النادى الأبيض ترشيحات لضم المهاجم الغانى فى فترات سابقة إلا أنه لم يتم حسم أمره، خاصة أن قائمة الأجانب مكتملة بالنادى الأبيض، على أن يتم حسم المسألة بشكل نهائى بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.

سموحة يعلن الإجراءات الاحترازية قبل فتح النادى.. تعرف عليها

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أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، بعض التعليمات والإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادى، تزامنا مع فتح المنشآت الرياضية وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، وتم مخاطبة الأعضاء برسالة تتضمن كل التعليمات والإجراءات .

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح هاتفيا بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، لتهنئته بعد حصول فريقه على لقب الدورى الإنجليزى لكرة القدم وذلك بعد غياب ٣٠ عاما.

سلبية المسحة الثانية لفريق بيراميدز استعدادًا لاستئناف الدورى

أكد اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق نادى بيراميدز الأربعاء الماضى، بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادى، حيث جاءت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.

الأهلي يكشف موعد ظهور حمدى فتحى ومحمد محمود فى التدريبات الجماعية

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدى فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، موضحا أن اللاعب سيكون جاهزاً للتواجد بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين على الأكثر، وأن اللاعب خضع لفحص طبى وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة فى التدريبات الجماعية .