شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدخل معسكراً مغلقاً غداً بعد الاطمئنان على نتائج المسحة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، ظهور نتائج المسحة الأولى للكشف عن كورونا التى أجراها اللاعبون والجهاز الفنى أمس، الخميس، بالمركز الأولمبي لبدء معسكره غداً، السبت، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من مائة يوم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

من جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث كان فريق أسوان يعانى من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذى تسبب فى تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب.

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وقال كشرى فى تصريحات خاصة، لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم فى الوقت الحالي، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً فى مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب فى أسرع وقت.

وأضاف كشري، إدارة النادى وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجارى للبقاء فى الدورى الممتاز وذللت الكثير من العقبات.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.