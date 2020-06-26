شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات صفقة الأهلي مع طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مفاوضات النادى الأهلى مع نادى المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، تخطف أنظار الكثير من جماهير القلعة الحمراء فى ظل الخلاف المالى بين الناديين، وهو ما نرصده فى سياق التساؤلات التالية من خلال التقرير التالى:

س: ما هى آخر تطورات مفاوضات الأهلى لضم طاهر محمد طاهر؟

ج: المفاوضات بين الأهلى والمقاولون العرب تتواصل بشكل مكثف، فالأحمر يرغب فى حسم الصفقة لصالحه خلال الموسم المقبل، بعدما طلب رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ضم اللاعب.

س: ما هى طلبات المقاولون العرب للإستغناء عن اللاعب؟

ج: المقاولون طلب فى البداية 50 مليون جنيه ثم وافق على تخفيض المبلغ لـ40 مليون جنيه لبيع اللاعب نهائياً.

س:وماذا عن موقف الأهلى من طلب المقاولون؟

ج: مسئولو الأهلى رفضوا تماماً مطالب المقاولون العرب، وأكدوا أن 40 مليون جنيه مبلغ كبير للغاية.

س: كيف ينتهى الخلاف بين الأهلى والمقاولون لحسم الصفقة؟

ج:الأهلى عرض شراء اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، وفى حال موافقة المقاولون على تخفيض مطالبه المالية كثيراً سيتم حسم الصفقة بشكل نهائى وليس على سبيل الإعارة.

Advertisements

س: هل تلقى المقاولون عروضاً أخرى لشراء طاهر محمد طاهر؟

ج: رغم أن مسئولى المقاولون أعلنوا أن نادى بيراميدز يرغب فى شراء اللاعب، إلا أن إدارة بيراميدز نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

س: هل وقع طاهر محمد طاهر للأهلى؟

ج: نعم .. فقد حصل مسئولو الأهلى على توقيع رغبة من طاهر محمد طاهر خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلى واللاعب أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

س: لماذا فضل طاهر محمد طاهر الانتقال للأهلى؟

ج: طاهر محمد طاهر اختار الأهلى بعدما تابع العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية، ووجد أنها ليست قوية ولن تضيف له، بعكس الحال إذا ما رحل للأهلى وشارك معه بشكل مؤثر حيث ستزيد فرصته فى التواجد مع المنتخبات الوطنية، سواء الأولمبى أو الأول، وسيكتسب الخبرات التى تؤهله فيما بعد للاحتراف بأحد الأندية الدوريات الكبيرة فى أوروبا.

س: كم تبلغ القيمة التسويقية لطاهر محمد طاهر؟

ج: بلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضى، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيه مصرى.

س: ماذا قدم طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب هذا الموسم ؟

ج: لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو، وخلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين