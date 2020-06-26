مجلس الأهلي برئاسة الخطيب يشارك فى تشييع جثمان والدة الدرندلى

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي برئاسة الخطيب يشارك فى تشييع جثمان والدة الدرندلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، والعديد من قيادات النادي، وقدامى اللاعبين فى مختلف الأنشطة الرياضية على المشاركة فى تشييع جثمان الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادى التى وافتها المنية اليوم.
وتقدم محمود الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات الأهلى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
كما نعى المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، والدة المهندس خالد الدرندلي، وكتب خالد مرتجى عبر صفحته على "فيس بوك"، ببالغ الحزن والأسى أُشاطر أخى وصديق عمرى خالد الدرندلى الأحزان فى وفاة أمى الثانية الحاجة هدى موسى لطفى التى وافتها المنيه ظهر اليوم، وأسال المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمنا ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.
ويرتبط خالد مرتجى بعلاقة قوية للغاية بخالد الدرندلى منذ سنوات طويلة جعلتهما الأقرب لبعضهما فى الاهلى طوال السنوات الماضية.
وكانت السيدة هدى موسى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر اليوم، الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.
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