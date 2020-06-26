التحقيقات السويسرية مع بلاتر تطال بلاتيني ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ): كشفت رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا)عن توسيع التحقيق الجنائي السويسري مع جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق ليتضمن أسطورة كرة القدم الفرنسية ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني. ويعتبر المحققون الفيدراليون الآن بلاتيني مشتبها به في التحقيق المتعلق بمدفوعات بقيمة 2 مليون دولار تلقاها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2011. ودارت الشبهات تتعلق بسوء إدارة وتزوير من جانب بلاتيني /65 عاما/، الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت هذه المدفوعات. Advertisements وأنكر بلاتيني وبلاتر القيام بأى أعمال خاطئة. ويحقق المحققون السويسريون مع بلاتر /84 عاما/ منذ 2015 فيما يتعلق بهذه الفضيحة. وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس الماضي عقوبة الحظر لمدة أربع سنوات، التي انتهت حاليا، التي وقعتها لجنة الأخلاقيات بالفيفا على بلاتيني في هذه القضية.

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