وكيل أحداد لمصراوي: الزمالك لم يطلب عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد محمد عزيز، وكيل أعمال المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي، أن النادي الأبيض لم يطلب استعادة خدمات اللاعب هذا الصيف.

وقال عزيز، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك لم يطلب عودة احداد بعد انتهاء اعارته للرجاء المغربي".

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وأضاف: "لم يرسل الزمالك خطابا لنادي الرجاء بشأن أحداد، ولم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن".

وكانت تقارير مغربية كشفت أن الوداد دخل في صراع مع الرجاء من أجل ضم حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.