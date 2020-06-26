زي النهارده .. الأهلي يخطف كأس مصر أمام الزمالك بهدفي أيمن شوقي

في مثل هذا اليوم.. 26 يونيو 1992 توج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على منافسه التقليدى الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف بستاد القاهرة في واحدة من أغرب لقاءات الفريقين.
كانت نتيجة الشوط الأول 1/صفر احرزه أيمن شوقي، في شوط متوازن كانت الأفضليةالنسبية فيه للأحمر.
وفي الشوط الثاني ضغط بقوة الزمالك وسيطرعلى اللقاء تماما حتى تمكن رضا عبد العال من تسجيل هدف التعادل .
وتوقع الجميع حسم الأبيض الموقعة والغريب ،وفي الدقائق الخمس الأخيرة ومن ضربة حرة مباشرة يتصدى لهاطاهر ابو زيد ويسدد قوية ترتد من يد الحارس حسين السيد ، ويضع بسهولة أيمن شوقي هدف الفوز والبطولة الثاني له ولفريقه.
المدهش أنه رغم تألق الرباعي طاهر ابو زيد ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب ،قررت إدارة النادى الأهلي برئاسة صالح سليم بعد هذه المباراة ،الإستغناء عن الرباعي وهي الأزمة التي أثارات الرأي العام الكروي وقتها ولمدة طويلة.
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