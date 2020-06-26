نجم أهلي جدة يهنئ محمد صلاح بتتويجه بلقب البريميرليج

وجه عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي، تهنئة إلى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه مع فريقه مؤخراً بلقب البريميرليج.

ونشر السومة عبر حسابه الخاص عبر تويتر، قميص صلاح مع ليفربول ويحمل توقيع صلاح وتوجيهه رسالة كتابية إلى السومة "إلى صديقي العزيز عمر السومة مع خالص الحب والتقدير .. محمد صلاح"، وعلق السومة على الصورة قائلاً "ألف مبروك أبو مكة".

وتوج ليفربول رسمياً باللقب بعد خسارة السيتي بالأمس من السومة مع خالص الحب والتقدير .. محمد صلاح"، وعلق السومة على الصورة قائلاً "ألف مبروك أبو مكة".وتوج ليفربول رسمياً باللقب بعد خسارة السيتي بالأمس من تشيلسي بثنائية مقابل هدف.

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