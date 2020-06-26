الأولمبية تعزي عضو مجلس الأهلي في وفاة والدته

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة للمهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي لوفاة السيدة الفاضلة هدى لطفي والدة سيادته وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا التي وفتها المنية اليوم.

وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة.

وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. هدى لطفي والدة سيادته وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا التي وفتها المنية اليوم.وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة.وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

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