الأولمبية تعزي عضو مجلس الأهلي في وفاة والدته

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة للمهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي لوفاة السيدة الفاضلةهدى لطفي والدة سيادته وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا التي وفتها المنية اليوم.
وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة.
وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.
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