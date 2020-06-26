أكد علاء عكاشة مدير الكرة بنادى طنطا أنه وبناء علي نتيجة المسحة الأولي وظهور إصابات بين اللاعبين والجهاز الفني فاني أري استحالة عودة اللاعبين للتدريب في الوقت الحالي من منطلق حرصي عليهم وعلي عائلاتهم وعدم إمكانية الناديفي توفير حد أدني من الإجراءات الاحترازية للاعبين والجهاز الفني نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي في ظل هذه الجائحة ونظرا لأن مهمتي الأولي هي الحفاظ علي اللاعبين فأني لا أستطيع العمل في ظل عدم توفير الحد الأدني من الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة.
يذكر أنه تم اكتشاف ٥ إصابات كرونا بين اللاعبين والجهاز الفنى بواقع ثلاثة لاعبين منهم اثنان من خارج محافظة الغربية والثالث منها بالإضافة إلى مساعدي المدرب العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بفريق طنطا: الموقف صعب ولا نستطيع تحمل نتائجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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