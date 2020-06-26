الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى تشكر وزيرى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى

قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بإرسال برقيات شكر لمختلف برامج المنطقة ال23 على مشاركتهم الفعالة فى مجموعة الدورات التدريبية الافتراضية التى عقدتها الرئاسة الإقليمية على المنصة الافتراضية ZOOM ، بسبب جائحة كورونا وما تعرض له العالم أجمع والتي ادت الى توقف الانشطة على مختلف الأصعدة ومن بينها أنشطة الأولمبياد الخاص .

كما عبر الرئيس الاقليمى عن سعادته البالغة بمشاركته فى المؤتمر الذى عقده الاولمبياد الخاص المصرى على المنصة الافتراضية بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والوزير هانى محمود مستشار رئيس الوزراء و رئيس الأولمبياد الخاص

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المصرى من أجل العودة الامنه لاستئناف نشاط البرنامج المصرى والتى تحدد لها منتصف أغسطس وتم خلال هذا المؤتمر استعراض الوسائل الأمنه التى سوف يتم اتباعها من أجل تلك العودة .

وأشار إلى أن هناك عملية تنسيق شامل تتم بين الرئاسة الإقليمية ومختلف برامج المنطقة من أجل تلك العودة الامنه لأن كلنا هدفنا عودة آمنة للأنشطة ولكن يجب أن نضع في الاعتبار ظروف لاعبينا الصحية والمناعية ، ويجب العمل مع الوزارات المعنية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لوضع القواعد والأسس اللازمة لعودة النشاط تدريجيا بشكل آمن

، مع الوضع فى الاعتبار أن الإجراءات الاحترازية بالنسبة للاعبين في الأولمبياد الخاص هي ضعف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للأشخاص من غير المعاقين

وخص البرنامج الاماراتى بشكر خاص على تنظيمهم العديد من الدورات الافتراضية والتى حققت نجاحا منقطع النظير بمشاركة أكثر من 1500 مدربا ومدربة من 15 دولة من دول المنطقة فى تلك الدورات ، والتحية موصولة لرئيسة مجلس الأمناء الوزيرة شما المزروعي والمدير الوطنى طلال الهاشمي واللجنة الرياضية للبرنامج الاماراتى .

وألمح الرئيس الاقليمى بأن الهدف من استمرار الدورات التدريبية هو بناء قاعدة عريضة من المدربين المؤهلين بشكل علمى لزيادة عدد الرياضات التى تشارك بها برامج المنطقة سواء فى الالعاب الوطنية او الاقليمية او العالمية ، خاصة وأن الاستحقاقات القادمة هى الالعاب الاقليمية العاشرة ، و الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 ، ولابد من نستعد لهما ومن الان .