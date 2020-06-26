تطهير وتعقيم المساجد بالتعاون بين "الأوقاف" و"الشباب والرياضة"

في إطار الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعداداً لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية بدءاً من غد السبت، بدأت مديرية الأوقاف بالمنيا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بتعقيم المساجد على مستوى المحافظة.
وشاركت مجموعات من الشباب في أعمال تعقيم وتطهير المساجد مع الالتزام بكافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة، وتتابع مديريات الأوقافمع مديريات الشباب والرياضة عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن تعاون مديريات الأوقاف مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بفتح دورالعبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشارك وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الأوقاف والكنائس من خلال مشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع وأعضاء برلمان الشباب وفرق الجوالة والفرق الكشفية والإرشادية بمراكز الشباب والكشافة والمرشدات بالمحافظات للمساعدة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة داخل دور العبادة، وذلك استكمالاً لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين. بها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
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