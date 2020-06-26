الأولمبية تعزي رفع الأثقال في وفاة مدرب الفريق القومي

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة رفع الأثقال المصري في وفاة عبدالباري حلمي مدرب الفريق القومي لرفع الأثقال والذي وافته المنية اليوم.

وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة رفع الأثقال المصري.

وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. الفريق القومي لرفع الأثقال والذي وافته المنية اليوم.وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة رفع الأثقال المصري.وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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