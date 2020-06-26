الأولمبية تعزي رفع الأثقال في وفاة مدرب الفريق القومي

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة رفع الأثقال المصري في وفاة عبدالباري حلمي مدربالفريق القومي لرفع الأثقال والذي وافته المنية اليوم.
وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة رفع الأثقال المصري.
وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
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