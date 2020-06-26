بالصور.. مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان والدة الدرندلي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والعديد من قيادات النادي، وقدامى اللاعبين في مختلف الأنشطة مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وأصدر النادي الأهلي بياناً نعى خلاله وفاة والدة الدرندلي. الأنشطة الرياضية ، على المشاركة في تشييع جثمان الحاجة هدى لطفي، عضومجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي التي وافتها المنية اليوم الجمعة.وأصدر النادي الأهلي بياناً نعى خلاله وفاة والدة الدرندلي.

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